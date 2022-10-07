Частичная мобилизация в России: кому положена отсрочка, сколько будут платить, кого призовут на службу | 360°

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Россиянам рассказали, что такое подъемное пособие для семей мобилизованных

«Объясняем.рф»: подъемное пособие положено семьям мобилизованных при передислокации части

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Семьям мобилизованных россиян в некоторых случаях положены подъемные пособия. Специалисты сервиса «Объясняем.рф» рассказали, что выплаты получат родственники тех военнослужащих, которые вынуждены передислоцироваться со своей воинской частью.

«Мобилизованным военнослужащим при переезде к месту несения военной службы в другой населенный пункт или в связи передислокацией воинской части выплачивается однократное подъемное пособие», — заявили эксперты. Размер выплаты — один оклад денежного содержания, состоящий из окладов за звание и должность, добавили в «Объясняем.рф».

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Ранее в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации. Фигурантом стал житель Пензы 1990 года рождения. По информации следователей, мужчина не явился в военкомат 26 сентября, хотя получал соответствующее уведомление.

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В пятницу адвокат Павел Чиков сообщил, что областная прокуратура признала дело незаконным. Супруга пензенца Мария Моисеева рассказала, что семья еще ждет официального подтверждения этой информации.

Жалобы на нарушения в рамках частичной мобилизации теперь можно подать в режиме онлайн. Соответствующая форма появилась на сайте госуслуг.

«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы», — сообщили на государственном портале.

Выплаты в России

Частичная мобилизация в РФ

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