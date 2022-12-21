Общество 21 декабря 2022, 11:44 Россиянам рассказали, что сделать для того, чтобы появилось новогоднее настроение Человеку необходимо понять, что значит для него Новый год

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Ежегодно многие россияне жалуются на отсутствие новогоднего настроения в преддверии самого волшебного праздника. О причинах такого состояния и том, как поднять настроение, рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с Lenta.ru.

По мнению специалиста, человеку нужно понять, что именно способно повлиять на предновогоднее ощущение. Кому-то поможет книга, а кому-то праздничные сладости.

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Отмечается, что при отсутствии настроения человеку нужно проверить свое гормональное состояние у эндокринолога.

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