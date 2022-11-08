Россиянам рассказали, что самое странное можно купить на «Авито» | 360°

08 ноября 2022, 17:47
Россиянам рассказали, что самое странное можно купить на «Авито»
Обозреватель издания РИАМО выяснила, какие самые страные вещи можно приобрести на торговой площадке «Авито».
Например, за 15 тысяч рублей можно было купить стаканчик из заведения Gucci Shop&Bar, который работал на Малой Бронной в Москве. После приобретения напитка многие предприимчивые граждане решили продать стаканчик с логотипом всемирно известного бренда в интернете.
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Охотно продаются не только знаменитые стаканчики, но и пакеты из ЦУМа. За него продавец просит всего 100 рублей.
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Помимо вещей, на торговой площадке можно найти и друга. Автор одного из объявлений написал, что всего за 450 рублей в час любой желающий может позвонить или написать ему, высказавшись о наболевшем.
«Послушаю вас, если надо выговориться. Переписку приветствую даже больше, чем созвоны. Время и день заранее обговорим», — написал продавец.
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