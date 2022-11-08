Россиянам рассказали, что самое странное можно купить на «Авито» | 360°

Общество 08 ноября 2022, 17:47 Россиянам рассказали, что самое странное можно купить на «Авито»

Читать 360tv в

Обозреватель издания РИАМО выяснила, какие самые страные вещи можно приобрести на торговой площадке «Авито».

Например, за 15 тысяч рублей можно было купить стаканчик из заведения Gucci Shop&Bar, который работал на Малой Бронной в Москве. После приобретения напитка многие предприимчивые граждане решили продать стаканчик с логотипом всемирно известного бренда в интернете.

Реклама

Охотно продаются не только знаменитые стаканчики, но и пакеты из ЦУМа. За него продавец просит всего 100 рублей.

Реклама

Помимо вещей, на торговой площадке можно найти и друга. Автор одного из объявлений написал, что всего за 450 рублей в час любой желающий может позвонить или написать ему, высказавшись о наболевшем.

«Послушаю вас, если надо выговориться. Переписку приветствую даже больше, чем созвоны. Время и день заранее обговорим», — написал продавец.