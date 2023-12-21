Общество 21 декабря 2023, 18:09 Россиянам рассказали, что распознать абхазские мандарины можно по кожуре

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Отличить абхазские мандарины от других, ввозимых на российский рынок, можно по тонкой кожуре. Иногда цитирусовые привозят с зеленоватыми боками, чтобы они не перезрели. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил председатель совета торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

В турецких мандаринах кожура более толстая и она легче отстегивается.

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«А импортные, завезенные из Турции, из теплых краев, где более комфортные условия для выращивания, покрупнее, у них легче отстегивается кожура, и они более сладкие», — сообщил эксперт.