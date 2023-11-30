Общество 30 ноября 2023, 12:36 Россиянам рассказали, что при выборе докторской колбасы следует смотреть на оболочку и цвет

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При выборе докторской колбасы, максимально приближенной по качеству к советскому эталону, следует, прежде всего, обращать внимание на оболочку. Об этом телеканалу «Москва 24» сообщила пищевой технолог Юлия Леликова.

По ее словам, натуральная оболочка всегда плотно облегает фарш. Такая колбаса хранится от пяти до 15 суток, написало Utro.ru.

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Цвет у хорошей докторской колбасы приближен к серо-розовому, без всяких вкраплений. А аромат у нее — ненавязчивый. Обычно специи маскируют некачественное сырье, добавила Леликова.