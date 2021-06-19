Россиянам рассказали, что поможет пережить жару

Во многий городах России на выходных будет сильная жара, воздух прогреется до +34 градусов. В такую погоду лучше не выходить из дома, а горожанам желательно закрыть окна и занавесить их влажными простынями. Об этом рассказала врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева.

Также поможет пережить жару легкая одежда, бутылка с водой, которая должна быть с собой, в этот период желательно не употреблять острую и жирную пищу, по утром и вечерам нужно принимать душ. Эксперт отметила, что даже здоровый человек может получить тепловой удар, долго находясь на солнце.

«Первая помощь в таком случае состоит в том, чтобы перенести пострадавшего в более прохладное место, расслабить воротник, умыть холодной водой, при возможности завернуть в мокрую простыню, приложить лед к голове, если человек в сознании — дать попить холодной воды», — рассказала она газете «Известия».

Врач добавила, что первыми признаками теплового удара являются учащенное сердцебиение, потемнение в глазах, чувство дезориентации и мышечная слабость.

Врач-терапевт Анна Белоусова рассказала изданию, что в жару городским жителям лучше занавесить окна влажными простынями, чтобы дополнительно охладить квартиру. Кроме того, окна желательно закрыть.