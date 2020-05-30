Россиянам рассказали, что поможет облегчить жизнь после пандемии

Во время самоизоляции стали активно развиваться услуги доставки. Когда пандемия закончится, такие сервисы смогут сильно облегчить жизнь россиянам.

Директор «ИНФОЛайн-аналитика» экономист Михаил Бурмистров отметил, что после начала введения ограничительных мер услуги доставки получили импульс развития. Многие люди стали активнее пользоваться доставкой. Более того, пожилым людям вообще запретили ходить в общественные места, чтобы не подвергать себя опасности.

Ограничения могут продолжиться и дальше, поэтому сервисы доставки могут облегчить жизнь населению. Услуги будут полезны семьям с детьми, заболевшим или тем жителям, у которых в доме нет лифта.

«Для них доставка — более привлекательная альтернатива, чем поход в магазин или ресторан», — пояснил Бурмистров «Ленте.ру».

Ранее Росздравнадзор сообщил, что столичные аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. Теперь жители Москвы могут заказывать препараты, которые не требуют рецепта, прямо на дом. Что именно разрешено покупать онлайн, можно узнать в материале «360».