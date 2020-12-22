Россиянам рассказали, что покажут по телевизору в Новый год

В новогоднюю ночь телеканалы порадуют российского зрителя разнообразной праздничной программой. По телевизору обязательно покажут «Иронию судьбы» и обновленный голубой огонек, будут шутить и петь любимые песни.

На «России 1» впервые в «Новогодний голубой огонек» добавят эффект дополненной реальности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз вещателя. Благодаря новшеству картинка станет более живой, что «добавит ощущения праздника и волшебства». За час до боя курантов известные артисты исполнят вместе со всей страной любимые песни.

На Первом канале в 19:20 начнется «Ирония судьбы, или С легким паром». В сетке вещания будет и другая классика новогоднего кинематографа: покажут «Девчат», «Любовь и голуби», «Джентльменов удачи» и «Бриллиантовую руку». В полночь начнется «Новогодняя ночь на Первом».

Любителей юмора приглашают на СТС, где 31 декабря пройдет марафон лучших шоу «Уральских пельменей». С 23:00 в эфир выйдет праздничный выпуск «Дело пахнет мандарином», после полуночи праздничное настроение подержат на «Заливном огоньке».

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравит всех с наступающим Новым годом на телеканале «ТВ Центр» в 23:30. Праздничное шоу «Новый год с доставкой на дом» с участием отечественных звезд сменит «Новый год в прямом эфире. Лучшее», а после него покажут юмористический выпуск «Анекдот под шубой».

НТВ в новогоднюю ночь представит специальный выпуск российской адаптации мирового хита The Masked Singer под названием «Новогодняя Маска». В ночь с 31 декабря на 1 января соберется «Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса».

В числе первых начнут отмечать Новый год «Ретро FM» и РЕН ТВ. Телемарафон международного фестиваля «Легенды Ретро FM» начнется с утра 31 декабря и продлится 25 часов подряд, с перерывом только на обращение президента РФ и бой курантов.

Кремлевскую елку покажут на телеканале «Карусель», который приготовил маленьким зрителям премьерные серии «Сказочного патруля», «Ми-ми-мишек» и других многосерийных мультфильмов.

Своя программа будет у «Музыки Первого», «Дома Кино» и «Бобра».