16 декабря 2022, 21:36
Россиянам рассказали, что подарить питомцу на Новый год
utro.ru: лежанка или ошейник станут хорошим подарком для питомца на Новый год
Сайт utro.ru предложил несколько идей для подарка питомцу на Новый год. Например, можно купить животному новую лежанку.
В этому случае следует быть готовым, что кошка или собака не сразу к ней привыкнут.
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Для пса хорошим подарком станет ошейник с поводком. А для кошки можно выбрать веревку с адресником на случай, если она потеряется.
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Любому питомцу понравятся специальные лакомства. Можно выбрать что-то сушеное или мясное. Есть даже специальные торты для животных.
Многим также придется по душе игрушка. Она станет отличным подарком для активных животных.
Животные
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