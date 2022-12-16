Общество 16 декабря 2022, 21:36 Россиянам рассказали, что подарить питомцу на Новый год utro.ru: лежанка или ошейник станут хорошим подарком для питомца на Новый год

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Сайт utro.ru предложил несколько идей для подарка питомцу на Новый год. Например, можно купить животному новую лежанку.

В этому случае следует быть готовым, что кошка или собака не сразу к ней привыкнут.

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Для пса хорошим подарком станет ошейник с поводком. А для кошки можно выбрать веревку с адресником на случай, если она потеряется.

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Любому питомцу понравятся специальные лакомства. Можно выбрать что-то сушеное или мясное. Есть даже специальные торты для животных.

Многим также придется по душе игрушка. Она станет отличным подарком для активных животных.