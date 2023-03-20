Общество 20 марта 2023, 10:51 Россиянам рассказали, что нужно сделать в день весеннего равноденствия

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День весеннего равноденствия наступает 21 марта. О том, что необходимо сделать в этот день, рассказала звездный бизнес-астролог Алина Сафронова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, 21 марта большинство людей могут почувствовать большой прилив энергии для свершения отложенных дел. Так, в день весеннего равноденствия можно составить карты желаний и расписать планы на будущее.

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Кроме того, в этот день нужно избегать негативных эмоций и не конфликтовать с окружающими.

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