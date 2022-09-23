Россиянам рассказали, что нельзя надевать на собеседование | 360°

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Россиянам рассказали, что нельзя надевать на собеседование

Рекрутер Екатерина Илларионова назвала три ошибки в дресс-коде для собеседования

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Приглашая потенциального сотрудника на собеседование, HR-специалист в первую очередь обращает внимание на его внешний вид, поэтому одеваться для собеседования нужно соответствующим образом. Рекрутер Екатерина Илларионова рассказала Life, какие ошибки в дресс-коде могут испортить встречу с потенциальным работодателем.

«Первое, что, скорее всего, не простят кандидату, — неопрятность. Это может быть как грязная обувь или сильно помятая одежда в целом, так и какая-то деталь — например, обкусанные грязные ногти. Планируйте свое время так, чтобы у вас всегда было в запасе 10–15 минут на то, чтобы привести себя в порядок, если вдруг, например, вы попали под сильный дождь по дороге на собеседование», — отметила специалист.

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Вторая ошибка — слишком откровенная или вызывающая одежда. Не стоит надевать одежду с глубоким декольте или экстремальное мини, поскольку это сместит фокус с ваших профессиональных качеств.

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Наконец, не рекомендуется надевать одежду с логотипами конкурентов или провокационными надписями.

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