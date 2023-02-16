Общество 16 февраля 2023, 16:35 Россиянам рассказали, что нельзя делать в народный праздник Починки

Читать 360tv в

Народный праздник Починки принято отмечать 16 февраля, в этот день православные россияне отдают дань памяти религиозным деятелям Анне и Симеону. О том, чего нельзя делать на Починки, сообщило Utro.ru.

В этот праздник не рекомендуется надевать одежду темных тонов. Также на Починки лучше не делать никаких перестановок в доме, иначе семейная жизнь наполнится суетой.

Реклама

Отмечается, что православным россиянам в этот праздник советуют провести генеральную уборку и приготовить вкусный ужин.

Реклама