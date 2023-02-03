03 февраля 2023, 18:31
Россиянам рассказали, что нельзя делать в Максимов день
Сегодня православные вспоминают религиозного публициста Максима Грека, в народе 3 февраля называют Максимовым днем. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.
В Максимов день запрещается ругаться и выяснять отношения с родными. Также в этот день не стоит обходить стороной обездоленных — нужно угостить их пирогами.
Реклама
По данным сайта «Дни.ру», на Руси в день Максима-утешителя было запрещено выходить из дома после заката солнца.
Реклама
Праздники
Православие
Реклама
Реклама