Общество 03 февраля 2023, 18:31 Россиянам рассказали, что нельзя делать в Максимов день

Читать 360tv в

Сегодня православные вспоминают религиозного публициста Максима Грека, в народе 3 февраля называют Максимовым днем. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.

В Максимов день запрещается ругаться и выяснять отношения с родными. Также в этот день не стоит обходить стороной обездоленных — нужно угостить их пирогами.

Реклама

По данным сайта «Дни.ру», на Руси в день Максима-утешителя было запрещено выходить из дома после заката солнца.

Реклама