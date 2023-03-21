Общество 21 марта 2023, 17:24 Россиянам рассказали, что нельзя делать в Лазарев день

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Православная церковь 21 марта вспоминает святого Лазаря Мурманского. О том, что нельзя делать в этот день, сообщил сайт «Дни.ру».

В православный праздник не стоит оставлять свое жилище неубранным, ведь по преданиям грязь может привлечь в дом нечистую силу. Также в день памяти Лазаря Мурманского нельзя ругаться с близкими и распускать слухи.

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Отмечается, что в этот день принято устраивать народные гуляния и петь песни.

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