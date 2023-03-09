Общество 09 марта 2023, 11:54 Россиянам рассказали, что нельзя делать в Иванов день

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Православная церковь 9 марта 2023 года празднует день обретения главы Иоанна Предтечи, по народным приметам отмечается Иванов день. О том, что нельзя делать в этот праздник, сообщил сайт Utro.ru.

В Иванов день не стоит ложиться спать в дневное время – очень важно провести эти сутки в труде и заботах. Также в этот праздник не принято заниматься стиркой одежды и разжигать костры.

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Отмечается, что в день Иоанна Предтечи предки молились за здоровье своих детей и просили у святого защитить урожай.

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