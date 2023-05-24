Общество 24 мая 2023, 12:28 Россиянам рассказали, что нельзя делать в день Кирилла и Мефодия Utro.ru: 24 мая незамужней девушке запрещалось подметать полы

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В России в день славянской письменности и культуры традиционно вспоминают святых Кирилла и Мефодия. Предки верили, что если в этот день пойдет дождь, то лето будет пасмурным, написало utro.ru.

Традиционно 24 мая незамужним девушкам запрещалось подметать полы, чтобы не отпугнуть потенциальных женихов. Предки верили, что лучше всего этот день провести в семейном кругу, чтобы в дальнейшем укрепить свои отношения с родственниками.

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В день памяти святых можно смело заканчивать накопившиеся дела или неразрешенные отношения. Работа по дому может привлечь счастье, достаток и благополучие.