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    31 марта 2022, 10:31

    Россиянам рассказали, что нельзя делать при включенном VPN-сервисе

    Оксана Лавнюженко

    Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил россиянам, что не стоит делать на телефоне во время включенного VPN. Об этом написал Ura.ru.

    По его словам, во время работы VPN-сервиса не рекомендуется открывать свои банковские аккаунты и электронную почту.

    «Я бы не рекомендовал использовать VPN-сервисы для того, чтобы заходить в какие-то критичные аккаунты, такие, как интернет-банк или электронная почта, к которой привязаны другие аккаунты и учетные записи. Это будет компрометация информации, а это небезопасно. Если мы используем VPN для того, чтобы получить доступ к какому-то ресурсу, который заблокирован, это лайтовый вариант», — сказал Ульянов.

    Эксперт отметил, что сервис, через который люди хотят обходить блокировки тех или иных сайтов, должен быть проверенным, поскольку через них передается вся информация.