Россиянам рассказали, что нельзя делать при включенном VPN-сервисе

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил россиянам, что не стоит делать на телефоне во время включенного VPN. Об этом написал Ura.ru.

По его словам, во время работы VPN-сервиса не рекомендуется открывать свои банковские аккаунты и электронную почту.

«Я бы не рекомендовал использовать VPN-сервисы для того, чтобы заходить в какие-то критичные аккаунты, такие, как интернет-банк или электронная почта, к которой привязаны другие аккаунты и учетные записи. Это будет компрометация информации, а это небезопасно. Если мы используем VPN для того, чтобы получить доступ к какому-то ресурсу, который заблокирован, это лайтовый вариант», — сказал Ульянов.

Эксперт отметил, что сервис, через который люди хотят обходить блокировки тех или иных сайтов, должен быть проверенным, поскольку через них передается вся информация.