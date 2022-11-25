25 ноября 2022, 13:00
Россиянам рассказали, что нельзя делать 25 ноября в православный праздник
В честь памяти патриарха из Александрии Иоанна Милостивого каждый год православная церковь проводит службу 25 ноября. Об этом сообщили «Дни.ру».
После того, как Иоанн потерял семью и детей, он посвятил свою жизнь помощи нищим. За его духовные заслуги был учрежден православный праздник.
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В этот день верующие посещают храм для молитвы за своих сыновей и дочерей.
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Священнослужители не рекомендуют 25 ноября покупать обувь, чтобы не осложнять личную жизнь. Также в этот день нужно прогонять злые мысли и не отправляться в дальнюю дорогу, чтобы не встретить беду.
Праздники
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