Общество 25 ноября 2022, 13:00 Россиянам рассказали, что нельзя делать 25 ноября в православный праздник

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В честь памяти патриарха из Александрии Иоанна Милостивого каждый год православная церковь проводит службу 25 ноября. Об этом сообщили «Дни.ру».

После того, как Иоанн потерял семью и детей, он посвятил свою жизнь помощи нищим. За его духовные заслуги был учрежден православный праздник.

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В этот день верующие посещают храм для молитвы за своих сыновей и дочерей.

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Священнослужители не рекомендуют 25 ноября покупать обувь, чтобы не осложнять личную жизнь. Также в этот день нужно прогонять злые мысли и не отправляться в дальнюю дорогу, чтобы не встретить беду.