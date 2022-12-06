Общество 06 декабря 2022, 15:07 Россиянам рассказали, что нельзя дарить на Новый год — 2023 utro.ru: кролику не нравятся декоративные мелочи, статуэтки и прочие бесполезные вещи РИА «Новости»

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Издание utro.ru подготовило список вещей, которые не стоит покупать в качестве подарков родным и знакомым на Новый год — 2023, который пройдет под символом Черного Кролика.

Черному Кролику не нравятся всякие бесполезные вещи по типу декоративных статуэток. При этом он любит туалетные принадлежности — духи, мыло, гели для душа, шампуни, скрабы, маски для лица.

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Кроме того, в год Кролика можно смело дарить подарки, сделанные своими руками, либо же преподносить необычные сюрпризы. Также хорошим подарком станут ароматические свечи.

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Эксперты по фэн-шуй советуют не покупать изделия, украшенные меховой кисточкой или помпоном. Также на Новый год не стоит покупать зеркала, наручные часы или тапочки.

Кролику не нравятся острые предметы, такие как электробритва, ножи, эпиляторы, а также столовые приборы. Не стоит покупать дорогие подарки или же дарить деньги. Черный Кролик любит минимализм и практичность.