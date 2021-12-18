Россиянам рассказали, что не стоит дарить коллегам на Новый год
Эксперт по этикету Митрофанова рассказала, что не стоит дарить коллегам на Новый год
Коллегам по работе не стоит дарить на Новый год брендированные кружки и канцелярские товары. Лучше всего сделать что-то своими руками или выбрать экологичный презент.
По словам эксперта по этикету Татьяны Митрофановой, фирменные кружки, ручки и блокноты нельзя назвать хорошим подаркам коллеге на Новый год.
«Нужно задуматься, что с таким презентом человек будет делать в дальнейшем. Сможет ли прийти с подаренным блокнотом на встречу и открыть его перед другими партнерами? В этом и проявляется внимание и чуткость дарителя», — пояснила она газете «Известия».
Многие выбирают в качестве подарка сертификаты, но далеко не всем они придутся по душе. Может случиться так, что человеку достанется сертификат в тот магазин, где ему будет нечего выбрать.
«Но иногда попадаются необычные решения — например, сертификат на печать фотокниги или поход в уютную кондитерскую. Здесь тоже есть чем удивить, — отметила Митрофанова.
На Новый год не стоит выбирать в качестве подарка маски, антисептики или перчатки. Также стоит помнить, что суеверные люди не хотели бы получить часы или колюще-режущие предметы. До сих пор хорошим подарком считается что-то, сделанное своими руками. Еще в тренде экологичность, в рамках которой можно купить многоразовую бутылку для воды или бокалы со стеклянными соломинками.