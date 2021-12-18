Россиянам рассказали, что не стоит дарить коллегам на Новый год

Коллегам по работе не стоит дарить на Новый год брендированные кружки и канцелярские товары. Лучше всего сделать что-то своими руками или выбрать экологичный презент.

По словам эксперта по этикету Татьяны Митрофановой, фирменные кружки, ручки и блокноты нельзя назвать хорошим подаркам коллеге на Новый год.

«Нужно задуматься, что с таким презентом человек будет делать в дальнейшем. Сможет ли прийти с подаренным блокнотом на встречу и открыть его перед другими партнерами? В этом и проявляется внимание и чуткость дарителя», — пояснила она газете «Известия».

Многие выбирают в качестве подарка сертификаты, но далеко не всем они придутся по душе. Может случиться так, что человеку достанется сертификат в тот магазин, где ему будет нечего выбрать.

«Но иногда попадаются необычные решения — например, сертификат на печать фотокниги или поход в уютную кондитерскую. Здесь тоже есть чем удивить, — отметила Митрофанова.

На Новый год не стоит выбирать в качестве подарка маски, антисептики или перчатки. Также стоит помнить, что суеверные люди не хотели бы получить часы или колюще-режущие предметы. До сих пор хорошим подарком считается что-то, сделанное своими руками. Еще в тренде экологичность, в рамках которой можно купить многоразовую бутылку для воды или бокалы со стеклянными соломинками.