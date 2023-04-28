Общество 28 апреля 2023, 14:43 Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Пудов день 28 апреля Utro.ru: 28 апреля нужно обязательно перестирать постельное белье

Читать 360tv в

Православные верующие связывают 28 апреля с именами апостолов от 70-ти Аристарха, Трофима и Пуда. Ранее на Руси люди верили, что в этот день (его прозвали Пудровым) необходимо выгнать пчел из омшаника, поскольку распускаются цветы, написало utro.ru.

На Пудров день верующие отправляются в церковь для молитвы. Россиянам, которые прислушиваются к приметам предков, рекомендуют перестирать белье, чтобы сохранить хорошие отношения с членами семьи.

Реклама

Ранее работать в это день было недопустимо. Верующие считали, что таким образом можно навлечь на семью безденежье и болезни. Также в этот день не стоит рассказывать о сокровенном, чтобы жизнь не поменялась в худшую сторону.