Россиянам рассказали, что можно поставить вместо елки на Новый год

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, какую елку вместо традиционной можно поставить в доме на Новый год. По ее словам, совсем не обязательно покупать и украшать хвойное дерево, можно заменить его на более бюджетные и интересные варианты. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Елку можно сделать из бумаги, можно сделать ее из утеплителя — такую стилизованную елку, и это будет интересно смотреться. Можно купить разноцветные шары или взять то, что осталось от старых елок, и сделать елку из шаров в виде конуса. Если некуда поставить такую елку, можно сделать украшение на люстре: взять несколько хвойных веточек, закрепить на люстре, свесить на ярких лентах, повесить шары, и будет у вас ощущение Нового года. Это будет самый бюджетный вариант», — сказала она.

Также вместо елки можно поставить и обычные комнатные растения. Закрыть землю можно искусственным снегом, а к растению привязать маленькие елочные игрушки и мишуру.

Если все же хочется поставить настоящую елку, можно купить небольшое хвойное дерево в горшке. Оно простоит долго, если его не держать около батареи и регулярно поливать, заключила флорист.