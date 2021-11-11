Россиянам рассказали, что можно купить на глобальной распродаже 11 ноября

Основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, какие товары можно приобрести по скидкам на распродаже 11 ноября. По его словам, в этот день можно отыскать дешевые цены на то, что обычно не распродается. Об этом написал Ura.ru.

«Именно в эти дни можно найти какие-то интересные специальные предложения по тем товарам, по которым цена жестко регулируется поставщиком. Например, продукция Apple. На нее нечасто есть какие-то скидки глубокие. Если компания пойдет на то, чтобы делать какие-то спецпредложения в этот день, то в другое время таких интересных предложений не получить. По всем остальным позициям перед проведением распродаж стараются активность по скидкам снижать или просто их убирать, а в момент акции включать на всю катушку, чтобы стимулировать продажи», — сказал Федяков.

По словам президента и председателя Совета гильдии маркетологов Игоря Березина, 11 ноября ничем не отличается от всем известной «Черной пятницы». Он посоветовал делать скидки с умом и покупать то, что потребителю действительно нужно.