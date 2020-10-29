Россиянам рассказали, что можно купить на 1000 рублей в супермаркете

В одном из эконом-магазинов была сделана закупка примерно на 920 рублей. В корзине оказались макароны, тушенка, подсолнечное масло, пельмени, колбаса, свинина, мясной фарш, лук, мыло, туалетная бумага, сырный продукт, консервы, конфеты и чай. Хлеба и молока в онлайн-каталоге не было. Недостающие позиции можно докупить в других магазинах, и тогда стоимость продуктовой корзины как раз дойдет до одной тысячи рублей.

В магазине среднего класса за оптимальный набор продуктов заплатили около 850 рублей. Были куплены молоко, сахар, сосиски, яблоки, колбаса, сыр, филе цыпленка, говядина тушеная, сахар, конфеты и туалетная бумага.

Далее покупатели отправились в так называемый элитный магазин с наиболее высокими ценами. Здесь за корзину еды заплатили приблизительно 930 рублей. Выбор пал на такие продукты как батон, яйца, сахар, яблоки, соль, молоко, картофель, макароны, карась, чай, цыпленок, колбаса, лук, туалетная бумага, мыло.