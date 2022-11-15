Общество 15 ноября 2022, 15:10 Россиянам рассказали, что можно и что нельзя брать с собой в самолет «Вечерняя Москва»: российские перевозчики пускают пассажиров в самолет с лекарствами Unsplash

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Неправильно собранная ручная кладь может грозить не только денежными потерями, но и снятие с рейса. О том, что можно и что нельзя брать с собой в самолет, передала «Вечерняя Москва».

Размер и вес ручной клади всегда ограничивается авиаперевозчиком. Кроме ручной клади, пассажир может брать с собой личные вещи, которые идут отдельно от сумки или чемодана.

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Например, российские перевозчики пускают пассажиров в самолет с небольшим рюкзаком, портфелем или дамской сумочкой. Также можно проносить на борт верхнюю одежду, цветы, лекарства и другие вещи.

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Иностранные переводчики, помимо ручной клади, разрешают проносить дамскую сумочку и ноутбук. Некоторые лоукостеры могут не ограничивать ручную кладь, а лишь следят за тем, чтобы все помещалось в калибратор.

Стандартным весом ручной клади принято считать от пяти до десяти килограммов. При этом сумма габаритов по трем измерениям (длина, ширина, высота) должна быть не более 115 сантиметров.