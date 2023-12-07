Общество 07 декабря 2023, 02:14 Россиянам рассказали, что можно и чего нельзя делать в Катеринин день 7 декабря Православные отметят Катеринин день 7 декабря РИА «Новости»

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Православные христиане всегда отмечали праздник великомученицы Екатерины. В народном календаре его назвали Катеринин день, или Катерины Санницы. О том, что можно и чего нельзя делать 7 декабря сообщила редакция «Радио 1».

Екатерина Александрийская жила на рубеже III и IV веков, была красивой, умной и образованной девушкой. Однажды она встретила Старца, который сообщил ей, что жениха она найдет только с помощью иконы Девы Марии. Екатерина приняла крещение.

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Екатерина увидела во сне Богоматерь с младенцем Иисусом Христом, а утром, проснувшись, обнаружила на пальце кольцо. После, когда правивший тогда император Максимин попытался выдать ее замуж, она отказалась и ее казнили. Ее мощи были перенесены на Синайскую гору.

Великомученица считается покровительницей брака и семьи.

Что нельзя делать

В этот день верующим нельзя надевать новую обувь, чтобы избежать ссоры с супругом и разлада в семье.

Хозяйкам нельзя подметать полы, чтобы не вымести из дома благополучие. Одиноким девушкам советовали избегать ссор и не злиться, чтобы они смогли быстро выйти замуж.

Веселье и радость в день великомученицы тоже не поощряли, в том числе распитие спиртных напитков.

Что можно делать в Катеринин день

Верующим посещали храмы и просили о семейном благополучии или встрече с суженым.

Девушки в старину ставили ветки вишни в воду, а потом смотрели, когда на ней появятся цветки. Чем быстрее она зацвела, тем ближе это радостное событие.

Ранее православные верующие отметили Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря.