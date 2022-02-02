Россиянам рассказали, что кондиционер в автомобиле влияет на безопасность

Система климат-контроля в автомобиле является аспектом, влияющим на безопасность передвижения. Об этом радиостанции Sputnik рассказал автоэксперт Владимир Соловьев.

Он объяснил, что кондиционер, как и система климат-контроля, помогут водителю держать чистым лобовое стекло и обеспечивать себе хороший обзор. По его словам, устройство должно работать как в зимнее время суток, так и в летнее.

«Система не только понижает температуру в жаркую погоду летом и повышает ее зимой, но и осушает воздух. Если воздух будет сухим, то у вас не будет испарины на лобовом и боковых стеклах, у вас будет чистый обзор», — рассказал Соловьев.

Чистое стекло обеспечит водителю правильный обзор происходящего на дороге. Также устройство влияет на влажность в машине, из-за нее руль может стать скользким.

«Лучше не выключать систему климат-контроля в машине, чтобы не возник риск ДТП из-за скользкого руля», — заявил Соловьев.

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