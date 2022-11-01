Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с ноября | 360°

Общество 01 ноября 2022, 03:40 Россиянам рассказали, что изменится в правилах поверки счетчиков с ноября Новые правила проверки счетчиков вступят в силу с 1 ноября для борьбы с мошенниками РИА "Новости"

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В России с 1 ноября вступают в силу новые правила проверки счетчиков, чтобы усилить борьбу с мошенничеством. Об этом напомнила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Ее процитировало агентство «Прайм».

Речь идет о ГОСТ Р 8.1012-2022, согласно которому проверять счетчики может только имеющая лицензию организацию. По словам Лебединской, изменения вряд ли отразятся на платежах за услуги ЖКХ. Большинство россиян не проверяют устройства, а сразу меняют на новые. Средний срок проверки счетчиков — не более шести лет, а за это время оборудование становится неисправным.

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Ранее сообщалось, что Минстрой России разработал проект постановления об увеличении числа льготников по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Получение поддержки от государства зависит от бюджета семьи. На помощь могут также рассчитывать потерявшие кормильца россияне, у которых имеется задолженность за ЖКУ.

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