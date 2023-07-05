Общество 05 июля 2023, 19:00 Россиянам рассказали, что хлеб при комнатной температуре может храниться не больше двух суток

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Специалист испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна Диана Смирнова в разгооре с изданием NEWS.ru рассказала, что хлеб при комнатной температуре может храниться не более двух суток.

Специалист порекомендовала держать его в холодильнике, чтобы продлить срок годности.

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При этом Смирнова добавила, что следует выбирать хлеб, изготовленный по ГОСТ. По ее словам, качество сырья напрямую влияет на вкус продукта.