05 июля 2023, 19:00
Россиянам рассказали, что хлеб при комнатной температуре может храниться не больше двух суток
Специалист испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна Диана Смирнова в разгооре с изданием NEWS.ru рассказала, что хлеб при комнатной температуре может храниться не более двух суток.
Специалист порекомендовала держать его в холодильнике, чтобы продлить срок годности.
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При этом Смирнова добавила, что следует выбирать хлеб, изготовленный по ГОСТ. По ее словам, качество сырья напрямую влияет на вкус продукта.
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