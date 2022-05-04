Россиянам рассказали, что делать в случае потери телефона

Если случилось потерять телефон, нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить свои данные. Как действовать в такой ситуации, RТ рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков.

«В случае потери заблокированного смартфона нужно позвонить на телефон: можно как минимум услышать где-то рядом звонок, или нашедший сможет на него ответить. Дальше следует включить режим потери. У Apple это встроенная функция, а для экосистемы Android необходимо использовать приложение от производителя устройства», — сказал эксперт.

Если трубку не берут или сбрасывают звонок, следующим шагом нужно написать заявление в полицию. В нем важно указать, где и когда был потерян телефон, а также его модель и серийный номер.

Он добавил, что если вы, наоборот, нашли чужой телефон, не стоит искать хозяина самостоятельно.

«Если вы нашли телефон на территории организации (кафе, гостиница, территория вуза) немедленно сообщите о находке охранникам или представителю организации. Если устройство нашлось в общественном месте, немедленно сообщите об этом представителю полиции или охранного предприятия», — посоветовал Пермяков.