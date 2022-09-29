Россиянам рассказали, что делать с залетевшей в квартиру летучей мышью | 360°

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Россиянам рассказали, что делать с залетевшей в квартиру летучей мышью

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Россияне стали чаще обращаться к спасателям из-за того, что в их квартиру залетела летучая мышь. Сайт kp.ru рассказал, что делать в этой ситуации.

В первую очередь следует не паниковать. Летучая мышь попала в квартиру по ошибке и сама напугана. Нужно подождать, пока она успокоится.

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Далее нужно аккуратно накрыть ее полотенцем и положить в коробку с дырками для воздуха. Стоит делать это в перчатках, так как животное кусается.

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После этого необходимо позвонить в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка, там подскажут, что делать дальше. Кормить мышь можно только насекомыми. Если их нет, она сможет некоторое время обойтись без еды. А вот воду ей следует обеспечить.

Руководитель центра Ольга Ильченко уточнила, что не стоит бояться заразиться от животного бешенством. Летучие мыши переносят его крайне редко, в отличие от уличных собак и кошек. Но и пренебрегать мерами предосторожности все равно не нужно, заключила она.

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