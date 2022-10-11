Россиянам рассказали, что делать с опавшей листвой на дачных участках | 360°

Общество 11 октября 2022, 13:27 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, что делать с опавшей листвой на дачных участках Садовник Антон Дубенюк: опавшую листву можно использовать в качестве удобрений РИА Новости

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Опавшую листву на дачных участках можно собирать и использовать в качестве удобрения. Где-то ее и вовсе можно оставлять лежать на земле. Об этом для сайта РИАМО рассказал главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.

«Где-то можно не убирать, где-то можно убрать и закомпостировать, выкидывать ничего не нужно», — отметил Дубенюк.

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Обязательно убирать листву с газонов, а также ту листву, которая поражена болезнями или вредителями, пояснил специалист.

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Собранную листву не нужно выбрасывать — это органический материал, который, перегнив, хорошо подходит для удобрения растений.

Ранее Антон Дубенюк рассказал, что листопад в Москве и области продлится еще около двух недель.

«Сейчас он (листопад — прим. ред.) начинается и будет идти в течение октября. [Окончится] в ближайшие две недели», — сообщил садовник.

Так называемая золотая осень в регионе будет стоять еще как минимум неделю.

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