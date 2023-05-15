Общество 15 мая 2023, 00:46 Россиянам рассказали, что делать при встрече со змеей на природе Терапевт Ромасов рекомендовал замереть при встрече со змеей на природе Pxhere

Читать 360tv в

Встретив на природе змею, человеку нужно замереть, тогда пресмыкающееся уползет. Об этом рассказал врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов в разговоре с «Газетой.ru». Помимо этого, важную роль играет правильная одежда.

Как отметил Ромасов, одежда должна быть закрытой.

Реклама

По словам терапевта, чтобы отпугнуть змею можно «кинуть камень или какой-нибудь предмет рядом с ней, чтобы она испугалась и уползла». Но делать это можно только в крайнем случае, отметил Ромасов.

«Громко топайте при ходьбе, смотрите под ноги и вовремя косите траву, чтобы змеи не смогли там спрятаться», — рекомендовал специалист.

Если змеиная нора обнаружилась на даче, то лезть туда руками или какими-либо предметами не нужно. В этом случае, лучшим решением, по словам Ромасова, будет залить нору водой из шланга и отойти в сторону, дав змее уползти.

«Вода выгонит змею из ее логова, и она сама уползет подальше», — сказал врач.

При укусе змеи Ромасов призвал не заниматься самостоятельными методами спасения и как можно быстрее обратиться за помощью в больницу.

Врач-хирург лаборатории «Гемотест» Нина Зубова ранее предупредила жителей Московского региона, что на его территории водятся неядовитые ужи и медянки, а также ядовитые гадюки, укус которых может привести к опасным осложнениям.