15 мая 2023, 00:46
Россиянам рассказали, что делать при встрече со змеей на природе
Терапевт Ромасов рекомендовал замереть при встрече со змеей на природе
Встретив на природе змею, человеку нужно замереть, тогда пресмыкающееся уползет. Об этом рассказал врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов в разговоре с «Газетой.ru». Помимо этого, важную роль играет правильная одежда.
Как отметил Ромасов, одежда должна быть закрытой.
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По словам терапевта, чтобы отпугнуть змею можно «кинуть камень или какой-нибудь предмет рядом с ней, чтобы она испугалась и уползла». Но делать это можно только в крайнем случае, отметил Ромасов.
«Громко топайте при ходьбе, смотрите под ноги и вовремя косите траву, чтобы змеи не смогли там спрятаться», — рекомендовал специалист.
Если змеиная нора обнаружилась на даче, то лезть туда руками или какими-либо предметами не нужно. В этом случае, лучшим решением, по словам Ромасова, будет залить нору водой из шланга и отойти в сторону, дав змее уползти.
«Вода выгонит змею из ее логова, и она сама уползет подальше», — сказал врач.
При укусе змеи Ромасов призвал не заниматься самостоятельными методами спасения и как можно быстрее обратиться за помощью в больницу.
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