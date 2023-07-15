Общество 15 июля 2023, 05:38 Россиянам рассказали, что делать при воспламенении электросамоката МЧС: воспламенившийся литий-ионный аккумулятор электросамоката лучше всего тушить водой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воспламенившийся при езде электросамоката литий-ионный аккумулятор лучше всего тушить водой. Об этом сообщило МЧС России на официальном сайте.

В материале сказано, что повреждение аккумулятора во время использования электросамоката чревато воспламенением средства передвижения.

Реклама

«Повреждение литий-ионных аккумуляторов может привести к возгоранию. Потушить такой огонь можно лишь одним способом — полностью погрузить батарею в воду», — заявили в ведомстве.

Также спасатели призвали ответственно относиться к зарядке электросамокатов. Лучше всего заряжать транспортное средство в прохладном месте, чтобы предотвратить вероятный перегрев батареи.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ рассматривает возможность введения необходимой сертификации электросамокатов. Как отметили в ведомстве, подобные транспортные средства также являются участниками дорожного движения, поэтому считаются источниками повышенной опасности.