Россиянам рассказали, что делать при отравлении в ресторане

Если ужин в ресторане закончился отравлением, то прежде всего стоит обратиться к врачу. Речь в первую очередь идет о получении квалифицированной помощи. Плюс ко всему, можно доказать и причинение вреда здоровью.

Советы о том, как поступить в случае отравления, опубликовал Роспотребнадзор на своем сайте. Специалисты отмечают, что к медикам при ухудшении самочувствия нужно обращаться без промедления.

«В этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение», — заметили в ведомстве.

Желательно, добавили в Роспотребнадзоре, чтобы в нем указали на «причинно-следственную связь» между походом в ресторан и последовавшим отравлением.

Эксперты подчеркивают, что чек из ресторана или выписку с банковского счета нужно обязательно сохранять. Нелишним будут и свидетели, лучше несколько.

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Следующим шагом станет предъявление претензии владельцу ресторана. К ней следует приложить как копию чека, так и медицинского заключения. В документе можно указать требования, в том числе возврат стоимости ужина, компенсацию потраченной на лечение сумму или утраченного заработка, если пришлось долго сидеть на больничном.

Саму претензию следует отослать заказным письмом с уведомлением о вручении. Если ситуацию не получится уладить по соглашению сторон, то нужно подавать исковое заявление в суд. Пожаловаться можно и в Роспотребнадзор.