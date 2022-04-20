Россиянам рассказали, что делать, если отпуск выпал на майские праздники

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов рассказал, как считаются рабочие дни, если отпуск выпал на майские праздники, передала «Вечерняя Москва».

Он отметил, что отпуск должен быть продлен на то количество праздничных дней, с которыми он совпал.

«Праздничные дни, которые выпадают на отпуск, не входят в него. При планировании отпуска не нужно считать праздничные дни», — пояснил Иванов.

Также эксперт добавил, что компенсируют сотруднику только 1 мая и 9 мая. 2, 3, 7 и 8 мая в праздничные дни не входят.