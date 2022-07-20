Россиянам рассказали, что дарение подарков стабилизирует давление

Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина заявила, что во время дарения подарков у человека выделяется гормон эндорфин, который снижает стресс и нормализует давление. Об этом написал Ura.ru.

Если человек чувствует себя полезным и может приносить радость другому, у него происходит душевный подъем, а значит, выделяются гормоны счастья.

«Дарение подарков сопровождается эндорфинами — гормонами счастья и радости. Это связано с тем, что человек — существо социальное, мы изначально настроены на другого. Если окружающим хорошо, то и нам в норме тоже должно быть хорошо. То есть я получаю обратную связь, реакцию, вижу, что человек радуется, например, прыгает, хлопает в ладоши, и от этого происходит душевный подъем, я чувствую себя полезным», — процитировало utro.ru слова Дворкиной.

Психолог отметила, что некоторым людям больше нравится дарить подарки, чем получать. Это связано с влиянием ограничений со времен детства или с самооценкой.