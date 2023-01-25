Эксклюзив 25 января 2023, 14:37 Россиянам рассказали, что будет с ценами на электроэнергию Эксперт Митрахович: стоимость электроэнергии для физлиц удержат в пределах инфляции freepik

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Два десятка регионов подняли сетевой энерготариф для бизнеса сверх предельного уровня. Это повод задуматься о том, что произойдет с ценами на электроэнергию для физических лиц. Однако ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «360» предположил, что цены не превысят разумных пределов.

«Наши власти довольно трепетно относятся к повышению стоимости электроэнергии для физических лиц, потому что тема социально чувствительная. Думаю, в любом случае рост тарифов будут пытаться удержать как минимум в рамках инфляции», — пояснил эксперт.

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Он отметил, что, какой будет инфляция, тоже вопрос: весной 2022 года она выросла, затем снизилась. Но контролировать рост цен для конечных потребителей будут в любом случае, уверен Митрахович.

Он констатировал, что экономика продолжает приспосабливаться к «набору стрессовых ситуаций».

«Я не исключаю, что в процессе этой перестройки будут найдены какие-то варианты, которые позволят предотвратить излишне быстрый рост стоимости электроэнергии», — подчеркнул собеседник «360».

Он добавил, что российский газ теперь будет в большей степени «замкнут в стране», и, возможно, появятся новые индустриальные проекты, в том числе в сфере электроэнергетики, на базе дешевого газа.

Станислав Митрахович напомнил, что стоимость электроэнергии росла в том числе за счет попыток субсидирования развития зеленой энергетики в России. Сейчас, на фоне ухудшения отношений с Европой, это куда менее актуально, и, возможно, темпы субсидирования снизятся.

«Я думаю, удастся удержать стоимость электроэнергии в каких-то разумных пределах. Но сложно сказать заранее, какими будут дальнейшие ценовые параметры — это будет зависеть именно от того, как экономика вообще и энергетическая отрасль в частности будут приспосабливаться к стрессам, которые сейчас имеются», — подытожил эксперт.