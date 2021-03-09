Россиянам рассказали, чьи фото нельзя выкладывать в Instagram

Исключительные права на любую фотографию принадлежат тому, кто ее сделал. Это следует из Гражданского кодекса РФ. Поэтому, чтобы использовать чужое фото из Instagram, нужно спросить разрешение. Об этом рассказала партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.

Эксперт отметила, что бывает несколько типов согласий: явное и подразумеваемое.

«Например, ставя хештег по фото, человек подразумевает, что фотографию может увидеть большое количество людей, и они могут репостнуть фото. Однако этот вид согласия спорный. Лучше спросить напрямую в комментариях под этим фото, либо написать в директ», — рассказала она агентству «Прайм».

По мнению Соколовой, лучше не рассчитывать на хештег или геолокацию в качестве доказательства подразумеваемого согласия.

Специалист напомнила, что за незаконное использование, в том числе за публикацию в соцсетях, правообладатель вправе обратиться в суд и потребовать от 10 тысяч до пяти миллионов рублей за каждое фото. Также предусмотрена административная или уголовная ответственность.