Россиянам рассказали, чем заняться в Международный день без интернета

Если вы давно хотели отправиться в небольшое путешествие или поболтать с друзьями в кафе, то для этого как нельзя лучше подойдет 26 января. Сегодня отмечается Международный день без интернета. Специалисты дали советы, чем заняться, когда выключил вайфай.

Каждый год в последнее воскресенье января проходит Международный день без интернета (International Internet-Free Day). Создатели праздника хотели, чтобы хотя бы один день в году все люди отвлеклись от соцсетей, виртуальной жизни и окунулись в реальное общение.

«Международный день без интернета — довольно необычный праздник. Однако не стоит обходить его стороной, ведь это отличная возможность провести время с близкими или заняться любимым делом, от которого вечно отвлекает бесполезный серфинг интернет-страниц», — рассказал РИА «Новости» директор департамента по работе с сервис-провайдерами и операторами связи компании ESET Алексей Косиченко.

По мнению директора Института информационных технологий университета «Синергия» Станислава Косарева, отказаться на целый день от Сети сложно, но вполне реально. Он отметил, что сейчас цифровой детокс нужен каждому.

Чтобы не заскучать без вайфая, можно отправится в выходной день в путешествие вместе с семьей, советует Косиченко.

«Можно посетить один из городов Золотого кольца и устроить для близких настоящее приключение. … День без интернета можно посвятить сбору моделей: автомобилей, самолетов, кораблей. Такое занятие подходит и для одиночек, и для компании», — отметил специалист.

Также Международный день без интернета можно провести за чтением книг, спортивными занятиями. Кроме того, не стоит забывать о встрече с друзьями или прогулках по городу.

«Только никаких „Яндекс.Карт“. Захватите на прогулку бумажную схему города. А еще, как говорят, можно дорогу у прохожих спрашивать. Кстати, в нашем мире еще можно знакомиться на улице или на тематических мероприятиях, а не только в Tinder», — подчеркнул Косарев.

Вечером можно найти какой-нибудь интересный рецепт в поваренной книге и приготовить необычный ужин.