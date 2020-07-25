Россиянам рассказали, чем заменить кофе по утрам

Многие предпочитают начинать свой день с чашечки ароматного кофе. Такой напиток помогает взбодриться, но назвать его полезным нельзя. Нейропсихолог Ирина Хвингия предложила россиянам перейти на кофейные зерна в шоколаде.

Специалист рассказала, что содержащийся в кофе кофеин дает активность центральной нервной системе. При этом, если злоупотреблять напитком, то может произойти обратный эффект. Человек становится более раздражительным, и нарушается внимание.

«От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс», — пояснила Хвингия радио Sputnik.

Она добавила, что кофейные зерна в шоколаде намного меньше вредят сердцу, чем чашка кофе. Кроме того, шоколад нейтрализует влияние кофеина.

«Кофе и кофеин плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Шоколад наоборот. Он снижает уровень холестерина и хорошо влияет на сердце. Кофе и шоколад взаимодополняют друг друга. Они снижают вредное воздействие друг друга», — отметила нейропсихолог.

По ее словам, взбодриться помогут всего пять зерен кофе в шоколаде. Но необходимо понимать, что они все равно дадут временный эффект. Врач рекомендует соблюдать режим дня и как следует высыпаться.