Россиянам рассказали, чем заменить кофе по утрам
Специалист рассказала, что содержащийся в кофе кофеин дает активность центральной нервной системе. При этом, если злоупотреблять напитком, то может произойти обратный эффект. Человек становится более раздражительным, и нарушается внимание.
«От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс», — пояснила Хвингия радио Sputnik.
Она добавила, что кофейные зерна в шоколаде намного меньше вредят сердцу, чем чашка кофе. Кроме того, шоколад нейтрализует влияние кофеина.
«Кофе и кофеин плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Шоколад наоборот. Он снижает уровень холестерина и хорошо влияет на сердце. Кофе и шоколад взаимодополняют друг друга. Они снижают вредное воздействие друг друга», — отметила нейропсихолог.
По ее словам, взбодриться помогут всего пять зерен кофе в шоколаде. Но необходимо понимать, что они все равно дадут временный эффект. Врач рекомендует соблюдать режим дня и как следует высыпаться.