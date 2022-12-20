Общество 20 декабря 2022, 10:14 Россиянам рассказали, чем полезны упражнения со скакалкой Эксперт Алина Васильева: скакалка поможет повысить выносливость

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В современном мире с его быстрым ритмом у большинства людей не остается времени на посещение спортивных залов. Решить эту проблему можно благодаря всем известной скакалке, сообщила эксперт Алина Васильева в интервью Pravda.Ru.

Преимущества скакалки заключаются, прежде всего, в ее недорогой цене, а заниматься можно как в домашних условиях, так и на свежем воздухе.

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Отмечается, что прыжки благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и улучшают обмен веществ. Также такие упражнения способны сформировать правильную осанку и развить координацию и выносливость.

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Кроме того, скакалка станет незаменимым помощником при снижении веса - упражнения помогут улучшить форму бедер и уменьшить талию.