Россиянам рассказали, чем кормить домашних животных в условиях санкций

Ветеринарный врач, директор ассоциации «Национальный ветеринарный альянс» Кирилл Сачков рассказал, какой корм выбирать для животных с учем западных санкций и прекращения работы некоторых компаний на территории РФ. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Сачков предложил схему перевода животного на новый рацион питания.

«Когда вы приезжаете в другую страну и начинаете питаться местной кухней, один день организм может быть не очень рад, но дальше входит в ритм, поэтому бояться перехода животного на новый корм не стоит. Вы можете провести тест: дать новую порцию корма в течение дня, примерно десять процентов от суточной нормы, и посмотреть, будут ли какие-то изменения. Если нет, на следующий день можно дать 20-30 процентов. Если изменений в организме не будет, скорее всего, корм подходит. Не существует идеального корма, который подходит всем, надо найти что-то свое», — отметил он.

По словам ветеринара, не стоит переводить питомца на натуральное питание самостоятельно, поскольку только врач может грамотно составить рацион. При правильном подходе это может стать даже лучшим вариантом, чем промышленный корм, заверил Сачков.