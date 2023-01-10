Общество 10 января 2023, 15:21 Россиянам рассказали, чем грозит прекращение поддержки Windows 8

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Компания Microsoft заявила, что перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1, но на большинстве пользователей это никак не скажется. Об этом рассказал «Известиям » генеральный директор «Праймсофт», кандидат технических наук Александр Заверзаев.

По его словам, на деле все не так страшно. Что касается российских разработчиков, то для них есть масса решений. Специалисты были готовы к такому повороту событий и работают на самописных системах. Тем более не коснется решение компании Microsoft и рядовых пользователей.

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«В принципе прекращение поддержки Windows 8 (8.1) ничем и никому не грозит: они не фиксируют баги, не будут консультировать пользователей и так далее. Но без этого пользователь может обходиться. Просто пользователи смогут обновлять себе Windows 7 или 8, другие свежие версии через сервис обновления», — сказал Александр Заверзаев.

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Напомним, проблемы с продуктами компании Microsoft начались в связи с СВО на Украине. Но в последнее время ситуация начала выравниваться. Осенью в магазинах снова появился офисные пакет Microsoft, а также россиянам открыли возможность скачать Windows без VPN.