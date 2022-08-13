Россиянам рассказали, чем грозит отказ от полноценного отпуска

Длительное отсутствие отпуска губительно влияет на здоровье человека. Об этом RT рассказала психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова.

По ее словам, если человек уезжает в отпуск, но при этом остается на связи, мыслями в работе, то это отпуском можно не считать.

Психолог заявила, что невротический трудоголизм — это не то, чем стоит гордиться. По-настоящему здоровая личность должна понимать, что отдых так же необходим организму, как и труд, и активность.

«Если мы не будем этого давать (отдых организму — прим. ред.), мы будем похожи на бассейн, из которого вытекает, но в который ничего не втекает. Однажды этот „бассейн“ иссякнет, и с человеком может случиться эмоциональное выгорание, он может потерять точку опоры и впасть в депрессию», — объяснила Петухова.

При отсутствии отдыха, по словам психолога, у людей наблюдаются тревожность и проблемы с ЖКТ, ухудшаются адаптивные функции.

«Люди иногда говорят, что им что-то лень делать, что они часто болеют… Редко кто задумывается, что это могут быть сигналы организма, что нужно отдохнуть. Когда человек игнорирует отдых, через какое-то время он заболевает и не понимает, а все потому, что организм заставляет взять перерыв», — заключила она.

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