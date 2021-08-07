Россиянам рассказали, чем грозит отказ от наследства

Россияне могут отказаться от получения наследства, но такое решение может обернуться весьма негативными последствиями. Об этом предупредил председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

«Если наследник отказывается от причитающейся ему доли наследства ввиду договоренностей с другими наследниками о компенсации (денежной, доли в другой части наследственной массы) то в случае неисполнения таких „встречных“ договоренностей отказ от наследства не может впоследствии быть взят обратно», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что отказ от доли в бизнесе грозит тем, что контрольный пакет акций может перейти к непрофессиональным специалистам. Если должник откажется от наследства в пользу заинтересованного человека, то суд может признать отказ недействительным из-за нарушения прав кредиторов.

По словам Заблоцкиса, если в это время с наследуемой недвижимостью происходили сделки, то за признанием отказа недействительным последуют разбирательства в суде. Все сделки с недвижимым имуществом могут признать недействительными.