Россиянам рассказали, чем чревато для страны лишение лицензий на программное обеспечение

Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев рассказал, чем чревато отключение России от различных программ и программного обеспечения. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

В случае отключения программного обеспечения, необходимо сохранить правовые основания для его дальнейшего использования. Если сейчас, например, Microsoft возьмет и аннулирует все выданные в России лицензии на операционные системы Windows, то будет нанесен серьезный ущерб нашей экономике. Встанут все предприятия, на которых работает много всякого ПО.

Эксперт также рассказал о возможности «купить лицензию против воли правообладателя».

«Такое в патентном праве часто тоже бывает, когда, юрлица, например, запатентуют какой-то необходимый всем механизм или устройство какое-то, или <…> часть устройства, необходимую для устройства телефона, например. <…> потом сами его не используют и никому не дают. Просто крупные компании так борются между собой», — сообщил Казанцев.