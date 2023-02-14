14 февраля 2023, 18:19
Россиянам рассказали, благодаря каким гормонам возникает влюбленность
Эндокринолог Анастасия Калмурзина: фенилэтиламин провоцирует состояние влюбленности
Чувство влюбленности возникает благодаря воздействию на организм определенных гормонов и нейромедиаторов. Подробнее о них рассказала эндокринолог Анастасия Калмурзина в беседе с «Газета.ru».
По словам специалиста, вещество фенилэтиламин в буквальном смысле заставляет человека влюбляться — оно поступает в кровь в самом начале взаимодействия. Также состояние влюбленности появляется благодаря всплеску гормона адреналина. В такие моменты людям кажется, что они способны на все ради объекта воздыхания.
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Как сообщило Nation News, при взаимной симпатии у партнеров вырабатываются дофамин и эндорфины.
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