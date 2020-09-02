Россиянам рассказали о новом правиле делового этикета

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в правила делового этикета. В офисах в 2020 году появилось уже как минимум одно новое непреложное правило.

Специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала радио Sputnik, что чихание, кашель или сморкание на рабочем месте в этом году коллеги вам точно не простят.

По ее словам, соблюдая правила делового этикета, надо понимать, «что мы все живые люди». Каждый может чихать, сморкаться или кашлять в офисе, но делать это можно только, прикрывшись носовым платком, а вот издавать при этом трубные звуки нельзя, лучше выйти в уборную.

«В наших современных условиях надо прикрываться во время кашля или чихания, поскольку вам могут простить все, что угодно, но не распространение болезней», — объяснила Николаева.

Чтобы не вызвать недовольство коллег и не спровоцировать подозрения в распространении вирусов, надо вовремя использовать носовой платок. Главное, как считает эксперт по этике, не ошибиться с тем, какой именно выбрать.

По мнению Николаевой, носовой платок должен быть тканевый и приличного вида. Когда человек чихает, кашляет или зевает, он должен прикрываться им.

«Обязательно в любом случае прикрываемся. Если это прервало чью-то речь, то еще обязательно извиняемся», — заметила эксперт по этике.

А вот бумажные платочки, по словам Николаевой, использует человек во время насморка.

В июле психолог Арина Липкина заявила, что людям жизненно необходимо обниматься, чтобы ощутить участие и принятие себя другими. Это стало очевидно во время пандемии коронавируса и соблюдения социальной дистанции. По ее словам, без объятий люди чувствуют себя одинокими.