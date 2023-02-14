Общество 14 февраля 2023, 18:18 Россиянам рассказала о фразах, которые могут разрушить отношения

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Неуважительная манера общения и токсичные фразы могут разрушить даже самые крепкие отношения. О том, какие выражения лучше не использовать возлюбленным, сообщил сайт «Профиль».

Парам не рекомендуется использовать пренебрежительные фразы, например, «ты жалок». Также не стоит говорить партнеру, что вы его ненавидите. Такой краткосрочный порыв ярости только усугубит конфликт и может стать причиной расставания.

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Как сообщило агентство Nation News, пассивно-агрессивный язык не сможет позволить парам открыто обсудить все накопившиеся претензии друг к другу.

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